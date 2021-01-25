إليك سعر سلسلة جالكسي S21 في السعودية، مصر والإمارات

في الوقت الحالي أصبحت سلسلة جالكسي S21 متوفرة للبيع رسميًا في أسواق عديدة، وفي عالمنا العربي السلسلة متاحة للبيع حاليًا في بعض البلدان أو لازالت في مرحلة الحجز المسبق والتي ستنتهي في الأيام القليلة الماضية! لذلك الآن نشارككم في هذا المقال سعر سلسلة جالكسي S21 في السعودية، مصر والإمارات هذا بعدما عرفنا الأسعار العالمية في وقت سابق.

سعر سلسلة جالكسي S21 في السعودية

في المملكة العربية السعودية يأتي هاتف جالكسي S21 ألترا الأقوى والأغلى بسعر 5200 ريال سعودي، وهو الذي يأتي بسعة 128 جيجابايت ويحصل المشتري معه على هديتين وهي سماعة جالكسي بدز برو وكذلك متعقب جالكسي سمارت تاج الجديد. أما هاتف جالكسي S21 بلس فيأتي بسعر 4000 ريال سعودي ويأتي معه سماعة جالكسي بدز لايف الأقدم، هذا في حين أن نسخة 265 جيجابايت من الهاتفين ستطلب زيادة في السعر بقيمة 200 ريال تقريبًا.

أما وعن هاتف جالكسي S21 العادي فيأتي بسعر 3350 ريال سعودي، وأيضًا يأتي مع نفس الهدايا التي تأتي مع إصدار “بلس” وهي خطوة رائعة من سامسونج في السوق السعودي. — يُذكر أن إصدار جالكسي S21 ألترا الأضخم بسعة 512 جيجابايت سيكلف 5900 ريال سعودي!

سعر سلسلة جالكسي S21 في الإمارات

في الإمارات الأسعار لا تختلف كثيرًا، يأتي هاتف جالكسي S21 العادي بسعر 3200 درهم إماراتي للسعة 128 جيجابايت، بينما يأتي هاتف جالكسي S21 بلس بسعر 3800 درهم إماراتي لنفس السعة، هذا مع نفس الهدايا وهي سماعة جالكسي بدز لايف ومتعقب سامسونج الجديد. أما هاتف جالكسي S21 ألترا فيأتي بسعر 4900 درهم إماراتي لإصدار 128 جيجابايت مع سماعة جالكسي بدز برو الجديدة وكذلك المتعقب.

سعر سلسلة جالكسي S21 في مصر

أيضًا في مصر الأسعار لا تبتعد كثيرًا عن التسعير المحلّي، يأتي هاتف جالكسي S21 بسعر 14,899 جنيه مصري وهو الذي يأتي مع سوار رياضي ذكي وباوربانك كهدايا للحجز المسبق، أما إصدار جالكسي S21 بلس فيأتي بسعر 18,499 جنيه مصري تقريبًا، أما إصدار جالكسي S21 ألترا فيأتي بسعر 22,699 جنيه مصري تقريبًا.