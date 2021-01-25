تعرف على أفضل أجهزة الترجمة الفورية بين الطرفين في 2021

في الوقت الحالي ومع تزايد عولمة العالم بشكل متزايد صار من الضروري امتلاك أحد أجهزة الترجمة الفورية لأنه بطبيعة الحال إذا كنت تود السفر في أي مكان بالعالم فبالتأكيد لا بد وأن تكون على علم بلغة شعب هذا المكان للتواصل مع الأشخاص فيه، وبما أنه من شبه المستحيل تعلم كل لغات العالم ففي الفترة الأخيرة تم تطوير العديد من أجهزة الترجمة الفورية التي يمكن استخدامها في التواصل مع أي شخص بالعالم مهما كانت لغته بكل سهولة، وإذا كنت مهتم بالتعرف على أفضل هذه الأجهزة الموجودة في السوق فتابع معنا هذا المقال.

أفضل أجهزة الترجمة الفورية بين الطرفين:

1. Instant Voice Language Translator

يعتبر هذا الجهاز وبدون مبالغة أحد أفضل أجهزة الترجمة الفورية وذلك للعديد من المميزات أولها أنه يدعم 52 لغة مختلفة بجانب أنه يمكنك استخدامه للترجمة النصية أو الترجمة الصوتية كذلك، ما يميز هذا الجهاز أيضاً أن الدقة الخاصة به تصل إلى 98٪ وهذه ميزة لطالما تمنيناها، يتوفر الجهاز على لونين وهما الأبيض والأسود، كما يأتي ببطارية تبلغ 1200 مللي أمبير في الساعة وبالتالي فهي تعمل بشكل ثابت لمدة 8 ساعات، جدير بالذكر أن الميكروفون الخاص بهذا الجهاز يعمل على تقليل الضوضاء حتى يكون الصوت نقي ويسهل التعرف عليه، يبلغ سعر هذا الجهاز 86 دولار.

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2. SUNGLIFE Smart Language Translator

ننتقل الآن لهذا المترجم الذي يأتي مع 42 لغة مختلفة حالياً للاختيار من بينها حيث يمكنك بسهولة العثور على اللغة التي تفضلها والمميز في هذا المترجم أنه يقوم بتحديث قاعدة بيانات اللغة بانتظام لذلك يمكنك بين الحين والآخر العثور على لغات جديدة في قاعدة البيانات بسهولة تامة وهذا ما يجعله أحد أشهر وأفضل أجهزة الترجمة الفورية على الإطلاق، الجهاز أيضاً يترجم من خلال الصوت وبه ميكروفون أكثر من رائع يعزل الضوضاء حتى في الأماكن الصاخبة، يأتي الجهاز مع بطارية تبلغ 1200 مللي أمبير في الساعة وبالتالي فهي تعمل ما يزيد عن 10 ساعات، يبلغ سعر هذا الجهاز 75.99 دولار.

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3. iFLYTEK Easy Trans 2.0 Portable

وصلنا الآن للجهاز الأغلى في هذه القائمة والذي يبلغ سعره 349.99 دولار، يدعم الجهاز أكثر من 33 لغة وبحسب ما ذكر في المصدر فإن الجهاز يتضمن اللغات الأساسية في العالم، يأتي الجهاز بثلاثة ألوان مختلفة وما يجعله غالي الثمن أنه يمكن وضع بطاقة فيه بالإضافة إلى أنه يعمل بكفاءة بدون انترنت وهذه أهم ميزة، حتى أنه بحسب المصدر فإن كفاءة عمل الجهاز بدون انترنت هي نفس الكفاءة عند توصيله بالإنترنت، أيضاً الميزة الفريدة لهذا المترجم هي أنه يحتوي على ميزة مترجم الصور وبالتالي يسمح لك بترجمة لافتات الطرق وقوائم المطاعم وكل هذه الأمور.

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4. TT Easy Trans Language Translator

هذا الجهاز الرائع المقدم من طرف Pulomi Easy Trans يعتبر بدون انحياز أحد أفضل أجهزة الترجمة الفورية الذكية ومن مميزاته أنه يأتي بتصميم مضغوط وقدرات ترجمة صوتية فائقة، كل ما عليك فعله هو الضغط على الزر الموجود على الجهاز واستمرار الضغط عليه حتى تنتهي من التحدث وسوف يتعرف الجهاز على ما تقوله تلقائياً ويترجم كلماتك بصوت عالي إلى اللغة التي تحددها، جدير بالذكر أن الجهاز يدعم 52 لغة حالياً بما فيها كل اللغات الأساسية، ولا ننسى أن نذكر بأنه متوفر بأكثر من لون، يبلغ سعر هذا الأخير 89 دولار.

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5. Buoth T9 Translation Device

نختم هذه القائمة بهذا الجهاز الذي يحمل العلامة التجارية Buoth والذي يعتبر أيضاً أحد أفضل أجهزة الترجمة الفورية بين الطرفين الموجودة حالياً في السوق كونه يوفر العديد من المميزات أولها أنه يدعم 106 لغة وذلك عبر الاستماع بالصوت، أما عن التصوير بالكاميرا فهو يدعم 44 لغة يمكن التعرف عليها من خلال الكاميرا بكل سهولة، الجهاز أيضاً يتوفر بأكثر من لون، ومن أهم مميزاته أنه دقيق جداً في التعرف على صوت، يبلغ سعر هذا الجهاز الأخير على موقع أمازون 127 دولار.

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