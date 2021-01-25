كيفية نقل ونسخ محادثات واتس اب احتياطياً على الايفون بسهولة مع برنامج Anytrans ؟

مؤخراً قام تطبيق واتس اب بإجراء تغييرات على سياسة الخصوصية في التطبيق وجعل الموافقة عليها إلزامية قبل حلول شهر مايو المقبل وإلا سوف تضطر إلى حذف حسابك على واتس اب. التغييرات الجديدة سوف تتيح مشاركة بياناتك مع الشركة المالكة لواتس اب وهي “فيسبوك” من أجل الأغراض الإعلانية والتسوق.

بعد هذه التغييرات عزم البعض على ترك واتس اب والاتجاه إلى تطبيقات بديلة مثل تيليجرام أو سيجنال، لكن أين ستذهب المحادثات القديمة والذكريات الجميلة التي قضيتها على واتس اب؟ برنامج AnyTrans يتيح لك حلاً عملياً.

نسخ رسائل واتس اب واستعادتها احتياطياً

برنامج AnyTrans يبقي جميع رسائل واتس اب في متناول يديك دائماً. البرنامج يتيح لك نقل رسائل واتس اب من جهازك القديم سواء كان ايفون أو أندرويد إلى الايفون الجديد، كما يسمح لك بنسخ الرسائل احتياطياً على الحاسوب واستعادتها مجدداً في أي وقت.

يمكن أن نلخص ما يفعله برنامج AnyTrans مع رسائل واتس اب في النقاط الآتية:

نسخ احتياطي لمحادثات واتس اب نقل محادثات واتس اب من أندرويد إلى ايفون، أو من ايفون إلى ايفون. استخراج واستعادة الرسائل مرة أخرى إلى جهازك طباعة الرسائل أو تصديرها لعرضها في أي وقت تريد.

يقوم البرنامج بنسخ المحادثات النصية بالإضافة إلى الرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو والصور والملصقات وكل شيء، لذا فإنك لن تفقد شيئاً على الإطلاق من محادثاتك. البرنامج أيضاً متوافق مع تطبيق LINE و Viber.

كيفية نقل ونسخ الرسائل عبر برنامج AnyTrans

قم بتحميل برنامج AnyTrans على حاسوبك سواؤ ويندوز أو ماك من خلال هذا الرابط .

. قم بتثبيت البرنامج بعد تحميله.

قم بالذهاب إلى شاشة Social Messages Manager واختر واتس اب.

قم بتوصيل هاتفك بالحاسوب عبر كابل USB

أمامك ثلاثة خيارات: النسخ الاحتياطي، نقل الرسائل إلى الايفون الجديد من هاتف قديم، استعادة الرسائل.

برنامج AnyTrans هو برنامج مدفوع ويحتوي على مزايا أخرى لإدارة هواتف الايفون وأجهزة الايباد مثل نقل الصور والموسيقى بسهولة إلى الحاسوب وكذلك إدارة التطبيقات وجهات الاتصال فهو يعتبر البديل الأمثل لبرنامج الآيتونز. يمكنك تحميل البرنامج للتجربة مجاناً أو شراء برنامج AnyTrans بسعر يبدأ من 40$ بعد التخفيض المتاح حالياً.