آبل تعمل على “ماك بوك آير” بتصميم جديد أنحف وأخف

تداولت تقارير إخبارية الأسابيع الماضية خطة شركة آبل تغيير بعض تصاميم أجهزتها القادمة والتي كانت منها ماك بوك برو وiMac وماك بوك آير.

اليوم وفي تقرير جديد من Bloomberg أشار الموقع إلى بعض التفاصيل الإضافية حول خطة الشركة لتحديث فئة ماك بوك آير؛ حيث ستأتي أنحف في التصميم وأخف في الوزن وأسرع في الأداء مع اعتماد الجيل الثاني من رقاقة الشركة M1.

وستأتي الحواسيب بحواف شاشة أقل مما سينعكس على التصميم العام طبعًا ويجعل الحاسب أكثر جاذبية. فيما ستعتمد فئة حواسيب ماك بوك آير على نظام الشحن اللاسلكي MagSafe المفترض استخدامه في النسخة القادمة من فئة ماك برو

لم يذكر التقرير تفاصيل توضيحية بالأرقام حول سمك الجهاز أو مدى التقليص في حواف الشاشة والوزن؛ بيد أن الأمر يشير إلى تصميم جديد تسعى الشركة من خلاله طرح نسخة راقية من تلك المتواجدة حاليًا في السوق والمخصصة للمبتدئين، وكذلك المساهمة في وضع اختلافات فارفة في التصميم بين خطوط الحواسيب المحمولة ماك بوك آير وماك بوك برو.

وتشير التوقعات أن النسخة المحدثة ستصل السوق في نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم 2022؛ مما يعني أنها ستطرح في السوق بعد إطلاق نسخ ماك بوك برو الراقية القادمة بطرازي شاشة 14 و 16 بوصة حسب ما أفادت التسريبات.

المصدر: موقع “عالم الثقنية”.

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