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أسترالية مهووسة بالنظافة تصبح نجمة في “تيك توك”

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصبحت الأسترالية كريستال نجمة في تطبيق تيك توك بعدما ثابرت على نشر عاداتها في تنظيف المنزل على صفحتها في التطبيق الشهير.

حيث أصبح العديد من الأشخاص ينتظرون مقاطع الفيديو اليومية التي تنشرها، والتي تقوم خلالها بتنظيف المنزل.

وقالت المرأة الأسترالية البالغة من العمر 35 عاماً إنّها تستيقظ في الخامسة لتبدأ عملية تنظيف منزلها التي تستمر 5 ساعات تقوم خلالها بغسل أغطية السرير يومياً، وتمسح المرآة حوالي 50 مرة حتى تتأكد من خلوها من البقع.

وقالت إنّ هوسها بالنظافة جعل علاقتها بأصدقائها وزوجها وجيرانها تتأثر بشكل كبير، وأشارت إلى أنّ عنايتها بطفلها البالغ من العمر 8 أشهر جزء من مهام التنظيف اليومية.

يذكر أنّ متابعي كريستال انقسموا باتجاهين، حيث أيد بعضهم هوسها في النظافة، في حين انتقد البعض الآخر هذا الهوس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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