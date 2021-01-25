أوبو تكشف عن هاتف جديد بكاميرا ثلاثية وبطارية قوية

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتف جديد بكاميرا ثلاثية ومواصفات مميزة أطلقت عليه OPOO A55 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimemnsity 700 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة، ودقة عرض HD+، ومعدل تحديث 60HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، منفذ USB-C، واي فاي، بلوتوث، ومدخل 3.5 للسماعات.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 245 دولارا أمريكيا.

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