تسريبات – هل تتمكن ساعة ابل من قياس نسبة السكر في الدم؟

ساعة ابل تضم العديد من المزايا المهمة المتعلقة باللياقة البدنية والصحة مثل خاصية رسم القلب ECG ومؤخراً في الإصدار السادس Apple Watch Series 6 تم إضافة ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم.

ميزة قياس نسبة السكر في الدم في الجيل السابع من ساعة ابل

وفقاً لآخر التسريبات من موقع ETNews الإخباري الكوري الجنوبي، فإن الجيل السابع من ساعة ابل القادم نهاية العام الجاري قد يحتوي على ميزة قياس نسبة السكر في الدم.

قياس نسبة السكر عبر الساعة سيتم من خلال حساس ضوئي مدمج في الساعة، وقد سجلت ابل بالفعل براءة اختراع لذلك.

بحسب الموقع، فإن ابل تعمل على تطوير هذه الميزة منذ عام 2017 مستعينة بالعديد من المهندسين والخبراء في مجال الهندسة الحيوية، أكثر من ذلك فإن النموذج الأولي للساعة بميزة قياس نسبة السكر في الجسم دخلت بالفعل حيز الدراسة الإكلينيكية في بعض الأماكن في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

أجهزة قياس السكر التقليدية تعتمد على إجراء توغلي يتضمن ثقب جلد أحد الأصابع بإبرة دقيقة للحصول على قطرة دم يتم وضعها على شريحة الجهاز لقياس مستوى السكر.

هناك طريقة أخرى معملية أكثر دقة تعتمد على سحب عينة دم من الوريد ثم قياس السكر باستخدام أجهزة معملية مخصصة لهذا الغرض.

الجيد في هذه الميزة إذا تم وضعها في ساعة ابل أنها سوف تقيس نسبة السكر مباشرة عن طريق الحساس الضوئي الذي يقوم بقياس الضوء المنعكس من الدم دون الحاجة إلى عينة دم.

هذه الميزة سوف تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم ولا يعانون من أي أعراض ظاهرة، وكذلك متابعة مستوى السكر بشكل دوري للمصابين بمرض السكري من النوع الأول أو الثاني.

كالعادة تكون النتائج الصادرة عن ساعة ابل استرشادية فقط أي أنها لا تغني بالضرورة عن الأجهزة الطبية المختصة، وقد تنبه المستخدم إلى وجود خلل من أجل الذهاب إلى تلقي الرعاية الصحية المختصة.