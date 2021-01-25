منوعات

الفطر ينقذ حياة أسترالي تاه في الغابة 18 يوما

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خرج الأسترالي روبرت ويبر من أحد فنادق مدينة كيلكيفان الواقعة على بعد 200 كيلومترا شمال بريزبين في نزهة إلى الغابة، لكنّه ضل الطريق وتاه في الغابة.

وظل الرجل الأسترالي حبيس سيارته رفقة كلبه لمدة 3 أيام، ولم يستطع التواصل مع أي جهة لعدم وجود تغطية لشبكة الاتصالات.

وبعد نفاد المياه خرج الرجل من سيارته وذهب باتجاه سد مائي قريب، وظل بالقرب منه ليحصل على المياه، واعتمد في طعامه خلال هذه الفترة على الفطر الموجود في المنطقة حتى عثر عليه أحد الأشخاص ونقله إلى المستشفى حيث أجريت له الفحوصات التي أكدت سلامته.

من جانبها قالت شرطة كوينزلاند إنّها أوقفت عمليات البحث عن الرجل بعد مرور أسبوع، لأنّها مشطت منطقة ذات كثافة سكانية حرجية عالية في الغابة وسط طقس ماطر.

يذكر أنّ الشرطة فشلت في إيجاد كلب روبرت ويبر الذي ضاع في متاهات الغابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك