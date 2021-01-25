الفطر ينقذ حياة أسترالي تاه في الغابة 18 يوما

خرج الأسترالي روبرت ويبر من أحد فنادق مدينة كيلكيفان الواقعة على بعد 200 كيلومترا شمال بريزبين في نزهة إلى الغابة، لكنّه ضل الطريق وتاه في الغابة.

وظل الرجل الأسترالي حبيس سيارته رفقة كلبه لمدة 3 أيام، ولم يستطع التواصل مع أي جهة لعدم وجود تغطية لشبكة الاتصالات.

وبعد نفاد المياه خرج الرجل من سيارته وذهب باتجاه سد مائي قريب، وظل بالقرب منه ليحصل على المياه، واعتمد في طعامه خلال هذه الفترة على الفطر الموجود في المنطقة حتى عثر عليه أحد الأشخاص ونقله إلى المستشفى حيث أجريت له الفحوصات التي أكدت سلامته.

من جانبها قالت شرطة كوينزلاند إنّها أوقفت عمليات البحث عن الرجل بعد مرور أسبوع، لأنّها مشطت منطقة ذات كثافة سكانية حرجية عالية في الغابة وسط طقس ماطر.

يذكر أنّ الشرطة فشلت في إيجاد كلب روبرت ويبر الذي ضاع في متاهات الغابة.

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