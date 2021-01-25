منوعات

عابد فهد ينضم إلى ياسر العظمة في “السنونو”

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان السوري عابد فهد عن انضمامه لمسلسل السنونو الذي سيشرف عليه وسيلعب بطولته الفنان القدير ياسر العظمة.

وقال عابد فهد إنّه اجتمع بالأسطورة ياسر العظمة واتفق معه على كيفية التواجد في المشروع الجديد الذي سيعود من خلاله ياسر العظمة للشاشة بعد غياب لعدة سنوات.

ولم يكشف الفنان المشهور بدور جساس في مسلسل الزير سالم عن أي تفاصيل أخرى، وقال إنّ العمل سيُعرض في الموسم الرمضاني القادم.

يذكر أنّ عابد فهد يواصل تصوير مسلسله الجديد 350 غرام المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، ومسلسل 350 غرام من تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك