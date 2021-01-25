عابد فهد ينضم إلى ياسر العظمة في “السنونو”

أعلن الفنان السوري عابد فهد عن انضمامه لمسلسل السنونو الذي سيشرف عليه وسيلعب بطولته الفنان القدير ياسر العظمة.

وقال عابد فهد إنّه اجتمع بالأسطورة ياسر العظمة واتفق معه على كيفية التواجد في المشروع الجديد الذي سيعود من خلاله ياسر العظمة للشاشة بعد غياب لعدة سنوات.

ولم يكشف الفنان المشهور بدور جساس في مسلسل الزير سالم عن أي تفاصيل أخرى، وقال إنّ العمل سيُعرض في الموسم الرمضاني القادم.

يذكر أنّ عابد فهد يواصل تصوير مسلسله الجديد 350 غرام المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم، ومسلسل 350 غرام من تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي.

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