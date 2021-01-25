طريقة الابتسامة تكشف السكتة الدماغية

أكدت الجمعية الألمانية لعلاج السكتة الدماغية خطورة السكتة الدماغية، وضرورة استدعاء الإسعاف عند الشعور بأعراضها.

وحددت الجمعية الألمانية أعراضها بتدلي زاوية الفم عند الابتسام، حدوث اضطرابات في الكلام، بالإضافة لاضطرابات في الرؤية، صداع شديد، وظهور مظاهر الشلل.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ فيروس كورونا يزيد من احتمال الإصابة والوفاة بالسكتة الدماغية.

ودعت الجمعية الأشخاص الذي أصيبوا سابقاً بسكتة دماغية لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا لأنّ أعراض المرض تأخذ مساراً شديداً لديهم.

وأشارت الجمعية الألمانية لأهمية التدخل الطبي السريع في زيادة فرص النجاة، والحد من مخاطر الأضرار المستديمة المترتبة على السكتة الدماغية.

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