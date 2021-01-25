جديد “إيه أو سي”.. شاشة منحنية بدقة وضوح فائقة

طرحت شركة شركة “إيه أو سي” (AOC) التايوانية شاشة جديدة منحنية مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها AG323QCX2.

وزودت الشركة التايوانية شاشتها الجديدة بلوحة IPS مقاس 31.5 بوصة ودقة عرض 2560*1440 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة يصل إلى 155 هرتز.

وستدعم الشاشة الجديدة تقنية FreeSync، ومعيار HDR400 من VESA، وستصل درجة سطوعها إلى 400 قنديلةم2، ونسبة التباين إلى 3000:1، وستغطي نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 99%، ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 91%.

وستحتوي الشاشة على منفذي HDMI 2.0، منفذ DisplayPort 1.4، محوي USB 3.2 يضم 4 منافذ، مدخل للميكرفون، منفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة لسماعتي رأس بقدرة 5 واط.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تعلن حتى الآن عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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