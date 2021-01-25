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باناسونيك تطلق شاشة للسيارات تدعم الذكاء الاصطناعي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة باناسونيك اليابانية النقاب عن شاشة جديدة للسيارات تدعم الذكاء الاصطناعي أطلقت عليها Head-UP.

وتتميز الشاشة الجديدة بدعمها الذكاء الاصطناعي، والعرض الثلاثي الأبعاد 3D، وبقدرتها على رفع أمان وسلامة قيادة السيارات.

وستعتمد الشاشة الجديدة على تقنية الواقع المعزز Augmented Reality التي ستقدم معلومات حول موقف القيادة الذي يمر به السائق، وستعرضها على الزجاج الأمامي بدقة وضوح 4K.

كما ستقدم للسائق معلومات عن مستخدمي الطريق الآخرين كالمشاة، راكبي الدراجات، وستنبه السائق إليهم بحسب الموقف.

بالإضافة لذلك ستعرض إرشادات الملاحة بشكل ثلاثي الأبعاد لتساعد السائق على اختيار الطرقات غير المزدحمة.

يذكر أنّ الشركة اليابانية لم تفصح عن موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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