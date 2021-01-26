قضايا السود تهيمن على قائمة أفضل الأفلام الأميركية لعام 2020

رويترز/

أعلن معهد الفيلم الأميركي -الاثنين- عن قائمته لأفضل عشرة أفلام لعام 2020، منها “5” يشارك فيها ممثلون أغلبهم من غير البيض وتتناول قضايا عرقية .. والقائمة سنوية، تصدر قبل موسم الجوائز السينمائية والتلفزيونية الكبرى، وهي من المؤشرات الأولى على الأفلام التي من المتوقع أن تفوز بجوائز أوسكار أو غولدن غلوب.

وضمت القائمة الفيلم الدرامي “دا 5 بلادز” للمخرج سبايك لي، وآخر أعمال الممثل الراحل تشادويك بوزمان “قاع ماريني الأسود” أو “مارينيز بلاك بوتوم”، وكذلك فيلم “ليلة في ميامي” أو “وان نايت إن ميامي” الذي يدور حول لقاء في عام 1964 جمع بين كاسيوس كلاي وسام كوك ومالكوم إكس وجيم براون وهم من أبرز الرموز الأمريكية من أصل أفريقي.

وتختار لجنة، مكونة من المخرجين والنقاد والأكاديميين، الفائزين بجوائز معهد الفيلم الأمريكي وتكرم سنويا أطقم العمل الكاملة المشاركة في أفضل “10” أفلام ومسلسلات تلفزيونية في العام السابق والتي تعتبرها أكثر الأعمال تنوعاً ثقافياً وفنيا.. ومن المقرر الإعلان عن ترشيحات جوائز غولدن غلوب الأسبوع المقبل.. وستُعلن ترشيحات جوائز أوسكار يوم 15 مارس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية