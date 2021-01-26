لقاح مودرنا يظهر فاعلية ضد سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

صرح مجموعة من علماء شركة مودرنا، أن اللقاح الخاص بها أظهر فاعلية ضد الأشكال الجديدة المتغيرة من سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا.

حيث أظهرت الاختبارات التي إجراؤها في المعامل إلى إمكانية تعرف الأجسام المضادة الخاصة باللقاح، على السلالات الجديدة، بل وإمكانيتها على مكافحتها أيضا.

وبالرغم من إيجابية النتائج للأجسام المضادة فيما يخص السلالة الموجودة في بريطانيا، لكن لم تكن إيجابية بنفس القدر فيما يخص سلالة كورونا في جنوب أفريقيا، مما يعني أن الحماية قد تكون أقل ضد سلالة جنوب أفريقيا.

لكن جدير بالذكر أيضا أن هناك المزيد من الحاجة للقيام بأبحاث أخرى للتأكد من هذه النتائج على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

تأتي هذه التصريحات بعد نسب القلق المتزايدة منذ ظهور السلالة الجديدة في بريطانيا، التي أعلن في وقت سابق أنها قد تكون أكثر قدرة على نقل العدوى بنسبة قد تصل إلى 70%، بل وظهرت تقارير جديدة في الأيام السابقة عن احتمالية أن تكون هذه السلالة مميتة أكثر! اعرف أكثر عن هذا التقرير الخاص بسلالة كورونا الجديدة.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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