في العام السابق أطلقت نيتفلكس وضع جديد يحمل الاسم Audio-Only، وكما تلاحظ من اسمه فهذا الوضع يتيح استخدام نيتفلكس في وضع الصوت فقط، لكن ظلت هناك مشكلة وهي جودة الصوت نفسه، لذلك أعلنت الشركة عن أن تطبيق نيتفلكس على أندرويد يحصل على تحديث ضخم من جهة الصوت، وذلك من خلال إضافة معيار/كودك يحمل الاسم xHE-AAC والذي سيحسن جودة الصوت بشكل كبير.

تطبيق نيتفلكس على أندرويد يحصل على تحديث ضخم للصوت

الكوديك الجديد سيحسن دقة الصوت بشكل ضخم، وخصوصًا في البيئة الصاخبة والتي تضم ضوضاء وإزعاج من نواحي عديدة، ونظرًا لتقدم هذا الكوديك فهو سيدعم الهواتف التي تدعم إصدار أندرويد 9.0 وأحدث.

طبقًا لما أعلنت عنه الشركة، التحديث الجديد سيقدّم Dynamic Range أفضل بكثير إلى جانب إمكانية التنقل بين أنواع مختلفة ودرجات مختلفة من الصوت، أضف إلى ذلك أن نيتفلكس قد قامت بتنفيذ اختبارات A/B على التقنية الجديدة ووصلت إلى النتائج التالية:

• تحسين جودة الصوت خصوصًا عند رفعه إلى مستوى مرتفع

• المستخدمين قد سجلوا رضاء عن ارتفاع الصوت بشكل أكبر مقارنة مع الوضع قبل التحديث

• المستخدمين الذين اعتادوا على الاستماع إلى الصوت من خلال سماعة خارجية بدأوا في الاعتماد على سماعات الهاتف بنسبة 7% أكثر بعد تحسّن الدقة

• أسعار الاشتراك في نيتفلكس ترتفع رسميًا وسبوتيفاي تخطط للحاق بها

التحديث الآن متوفر إلى تطبيق نيتفلكس على نظام أندرويد 9.0 وأعلى حصرًا ولازال غير متوفر لباقي المنصات، لكن من المتوقع أن تقوم الشركة الأمريكية بتوسيع وصول الدقة الجديدة إلى أنظمة وأجهزة أخرى.