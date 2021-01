علامات تدل على أنك تعاني من نقص فيتامين «B12»

يعد نقص فيتامين “B12″، أحد أكثر العيوب التي تنتج عن التغذية الخاطئة. هناك أسباب رئيسية لظهور هذه الحالة، وهي: اتباع نظام غذائي نباتي صارم، وجراحة إنقاص الوزن.

إن نقص فيتامين B 12 في الدم، له مجموعة متنوعة من الأعراض بسبب حقيقة أن فيتامين B12 هو مصدر قوة للعديد من وظائف الجسم. ومما يثير الإحباط، أن العديد من الناس يعثرون على أعراض النقص في الضغط، أو الانشغال الشديد، وفق ما ذكر موقع “برايت سايد”.

وذكر الموقع أن هناك مجموعة كاملة من العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه لها، بما في ذلك:

1. الضعف، الدوخة، التعب والإرهاق

فإن الضعف والإجهاد هما من أكثر الأعراض شيوعًا في مستويات نقص B12 المختلفة، عندما يتناقص الفيتامين ينتج الجسم عددًا أقل من كرات الدم الحمراء الضرورية لنشر الأكسجين كنتيجة لذلك، تشعر بالنعاس، التعب، الإرهاق، وحتى الدوخة.

كثير من الناس يخلطون بين هذه الأعراض مع جدول نوم ضعيف وغير منتظم، وساعات عمل طويلة، وإجهاد. ومع ذلك، إذا كانت حالتك العامة تزداد سوءًا، استشر طبيبك وأجري فحصًا للدم للتحقق من مستويات B12.

2. ضيق التنفس

واحدة من العلامات الفسيولوجية المحتملة من عدم كفاية الجسم فيتامين B12، هو ضيق التنفس عند بذل مجهود. يساهم فيتامين ب 12 في إنتاج الهيموجلوبين – وهو بروتين نقل الأوكسجين في مجرى الدم، يمكن أن يقلل النقص في فيتامين B12 تدفق الأكسجين إلى الأنسجة الخاصة بك، مما يسبب فقر الدم الذي يؤدي إلى ضيق في التنفس والضعف.

اﺗﺻل ﺑطﺑﯾﺑك ﻹﺟراء ﻓﺣص ﺟﺳدي إذا ﮐﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن إرھﺎب أو ﺧﻔق ﻓﻲ اﻟﺧطر أو ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔس أو ﻟﻘﺔ ﺣﻟﻘﯾﺔ أو أي أﻋراض أﺧرى ﻟﻧﻘص ﻓﯾﺗﺎﻣﯾن B12.

3. تلف الأعصاب

يمكن أن يؤدي نقص B12 إلى تدهور الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى إحساس بالشك في يديك وقدميك.

إذا تجاهلت ذلك، فإن الأعراض ستصبح دائمة وتتحول إلى تشوش الحس. في النظام العصبي، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى انحلال الحبل الشوكي، والأعصاب البصرية، والأنسجة الدماغية، والأعصاب الطرفية.

بدون حماية B12، يمكن لأعصاب الحبل الشوكي أن تتحلل وستشعر بالتذبذب. نتيجة لذلك، ستتعثر وستفقد التوازن أكثر من المعتاد حتى أثناء السير على الأسطح المستوية.

4. الوجه الشاحب

هناك مؤشر آخر على انخفاض مستوى فيتامين B12 هو ظهور وجه شاحب، يعتمد إنتاج كرات الدم الحمراء على فيتامين B12. ينتج الإنتاج غير المناسب من خلايا الدم الحمراء حالة فقر الدم تسمى فقر الدم الضخم. مع هذا الشرط، تكون خلايا الدم الحمراء كبيرة وهشة وغير قادرة على الانقسام. وهي كبيرة جدًا بحيث لا يمكن إخراجها من النخاع العظمي إلى الدورة الدموية. لذلك، لا يوجد لديك العديد من خلايا الدم الحمراء التي تدور حول جسمك، ويمكن أن تبدو بشرتك شاحبة في اللون.

البيليروبين هو مادة ذات لون أحمر أو بني قليلاً ينتجها الكبد عند تحطيم خلايا الدم القديمة. كميات كبيرة من البيليروبين، التي تحاول تحطيم خلايا الدم الحمراء الكبيرة، هي التي تعطي بشرتك وعينيك لون أصفر.

5. فقدان الرؤية

يمكن لنقص الفيتامين أن يؤدي إلى اختلال عصبي بصري وانخفاض في الرؤية، لأن فيتامين ب 12 يلعب دوراً مهماً في وظيفة الأعصاب والجهاز العصبي. قد يتم تشخيص فقدان الرؤية بين الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو الذين لا يستهلكون أي منتجات حيوانية، و لكن أظهرت الأبحاث الحديثة، أن الجمع بين فيتامين (ه) وفيتامين B12، وتحسين المجالات البصرية وحساسية الشبكية بين المرضى الذين يعانون من “الجلوكوما”. بشكل عام، يقلل تناول المكملات B12 على المدى الطويل من خطر الغيوم وانخفاض حدة البصر.

6. الاكتئاب والتغيرات السلوكية

من الطبيعي أن يؤدي نقص بعض الفيتامين ات الحيوية إلى حدوث تغيرات في السلوك، وفيتامين B12 ليس استثناءً. فهو فيتامين له تأثير قوي على إنتاج السيروتونين في المخ.

السيروتونين يساعد على تنظيم مزاجك. إذا كان لديك مستويات منخفضة من فيتامين B12، تحدث إلى طبيبك وحاول أن تعرف ما هي أفضل خطة علاج تناسبك. في معظم الحالات، يمكن أن يؤدي تناول مكملات B12 إلى تحسين مزاجك بشكل ملحوظ.

