كيفية جعل الايفون والايباد يضيء الفلاش عند استقبال المكالمات والإشعارات؟

هناك في نظام iOS ميزة قد تكون مهمة للبعض تسمح لهواتف الايفون وأجهزة الايباد بإضاءة الفلاش عند استقبال المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو التنبيهات.

إضاءة الفلاش تظهر على شكل وميض LED متتابع بجانب الكاميرا في الجهة الخلفية أثناء محاولة أحدهم الاتصال بك أو لثوانٍ معدودة عند تلقي رسالة أو إشعار. لا تعمل إضاءة الفلاش إلا عندما تكون الشاشة مقفلة.

هذه الميزة رغم أنها ليست جديدة إلا أنها على عملية للغاية ويتساءل بخصوصها العديد من المستخدمين لذا أثرنا الإشارة إليها مجدداً، كما أن خيار تفعيلها مخفي داخل الإعدادات.

تعمل هذه الميزة على هواتف الايفون جميعها بالإضافة إلى أجهزة ايباد برو الصادرة منذ عام 2016 فما أحدث.

ميزة إضاءة الفلاش مهمة بالنسبة لفاقدي حاسة السمع الذين لا يتمكنون من سماع الرنين أو صوت التنبيهات، وأيضاً للذين يجعلون الايفون في وضع صامت ويودون الانتباه عند تلقي اتصال أو إشعار جديد.

كيفية تفعيل إضاءة الفلاش عند تلقي المكالمات والإشعارات على الايفون والايباد؟