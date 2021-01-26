تطبيق CallApp – مستقبل الاتصالات لمعرفة اسم وهوية المتصل!

حتى في القرن الحادي والعشرين، ما زلنا نواجه بطريقة ما مشاكل مثل الأوبئة العالمية والمساحة المحدودة على هواتفنا الذكية. ماذا يعني هذا بالضبط؟ حسنًا ، بالنسبة للمبتدئين ، فهذا يعني أنه (تقريبًا) لا شيء مؤكد في الحياة. ولكن ما يعنيه ذلك أيضًا هو أننا يجب أن نكون انتقائيين إلى حد ما بشأن التطبيقات التي نختار تنزيلها ، خاصة وأن هناك الكثير من التطبيقات للاختيار من بينها. على وجه الدقة، هناك تقريبا 2.8 مليون تطبيق للاختيار من بينها على متجر بلاي Google Play.

إذن، ماذا عن تطبيق يضمن لك الجودة، بل أيضًا أحد التطبيقات التي يستخدمها أكثر من 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم؟ لقد سمعت ذلك جيدا. نعم, لقد تم انتقاء هذا التطبيق كواحد من أفضل التطبيقات على متجر بلاي Google Play. نعم برأينا, هذا التطبيق يستحق تلك المساحة على هاتفك النقال. او على الاقل الكثير من الناس حول العالم يعتقدون ذلك.

دائماً اعرف من المتصل!

إذا لم تكن قد سمعت بعد ، فإن “هذا التطبيق” ليس سوى CallApp – تطبيق Android مجاني يتيح للمستخدمين معرفة هوية المتصل دائمًا – مما يوفر خدمة لم تكن ممكنة من غير هذا التطبيق. CallApp ، الذي يضم أكبر قاعدة بيانات لأرقام الهواتف في العالم ، بتقنية معرف المتصل المتقدمة ، القادرة على التعرف على مليارات ومليارات الأرقام قبل الرد عليها. يتضمن ذلك حتى تلك الأرقام التي لم يتم حفظها كجهة اتصال في هاتف الشخص وحتى أرقام من Whatsapp ومنصات الشات الأخرى. يتعرف التطبيق أيضًا ، بالطبع ، على الارقام المزعجة و ينبه المستخدمين لمنعهم من الرد على هذه المكالمات.

منع انتحال هوية المتصل

علاوة على معرفة هوية المتصل ، أصدرت CallApp مؤخرًا ميزة جديدة تمامًا ، تمكن المستخدمين من التحقق فعليًا من الأرقام التي تتصل بهم. هذه طريقة كاملة لمنع انتحال هوية المتصل. إذا كنت محظوظًا بما يكفي انت لم تكن على دراية بهذا المصطلح بعد ، فحينئذٍ يحاول المتصلون الخبثاء الظهور كرقم ليس خاص بهم لخداع متلقي المكالمة على الجانب الآخر ، وغالبًا ما يتظاهرون بمصرف أو مسؤول وكالة حكومية. يهدف CallApp إلى منع حدوث هذه الأنواع من المواقف. لم تتمكن أي تقنية أخرى من تقديم خدمة كشف هوية المتصل الدقيقة والشاملة من قبل ، يلزم التنويه ان هذه الخدمة مجانية.

منع الاتصالات غير المرغوب فيها

اكتسب CallApp أيضًا مكانته كواحد من التطبيقات الرائدة في السوق بسبب تقنية حظر المكالمات ، مما يتيح للمستخدمين منع أي مكالمة غير مرغوب فيها من القدوم. لا يريد المستخدم أن يسمع منه ، لم يكن حظر المكالمات أسهل من أي وقت مضى ويمكن الوصول إليه بسهولة.

تجربة الاتصال الكاملة

ومع ذلك ، فإن هذا التطبيق ليس مجرد لكشف هوية المتصل ولحظر الرسائل الغير مرغوب فيها. يوفر CallApp تجربة الاتصال الكاملة ، والتي تغطي كل جانب من جوانبها – مما يجعلها أكثر أمانًا وراحة وملاءمة ، ولكن أيضًا أكثر تخصيصًا وأكثر إنتاجية أيضًا. إنه إلى حد كبير متجرك الشامل لجميع احتياجات الاتصال الخاصة بك ، وعلى عكس العديد من التطبيقات الأخرى ، فإنه لا يعتمد على المستخدمين الآخرين. بمعنى أنه حتى إذا كانت المكالمات التي تتلقاها من غير مستخدمي CallApp ، فسيستمر تحديد الأرقام وحظرها وتسجيلها وأخذها في الاعتبار في كل جانب من جوانب تجربة CallApp. نعم ، يسجل التطبيق أيضًا المكالمات نيابةً عنك ، والتي لم تتم مشاركتها بالطبع مع أي أطراف خارجية ، إلى جانب بقية معلوماتك الشخصية التي تظل داخل CallApp.

خصص مكالماتك

عندما يتعلق الأمر بجعل تجربة الاتصال أكثر تخصيصًا ، فإن CallApp لم يفكر في كل شيء فحسب ، بل أتقن كل شيء حقًا. من لوحات المفاتيح والأغلفة والمظاهر والأسطح المخصصة ، لا يوجد جانب لا يمكن تغييره حسب ذوق المستخدم ، مما يجعل المكالمة خاصة بك. لكن الأكثر بروزًا على الأرجح هو نغمات رنين الفيديو المخصصة – حيث يمكن للمستخدمين تحميل أي مقطع فيديو من اختيارهم وتعيينه كنغمة رنين. يمكن للمستخدمين حتى تعيين مختلف لكل جهة إتصال مما يجعل طريقة فريدة ومثيرة للتعرف على المكالمات. إنها أيضًا طريقة فريدة للتأكد من أن المستخدمين يمكنهم بالفعل التطلع إلى تلقي المكالمات ، والتي للأسف هذه الأيام ليست شيئًا واضحًا للغاية.

وفر الوقت أثناء الاتصال

وماذا عن تحسين الإنتاجية؟ أثناء تخطي مرحلة كشف هوية المتصل وحظر المكالمات غير المرغوب فيها وتسجيل المكالمات لتذكر التفاصيل الصغيرة يمكن أن يكون بالفعل توفيرًا كبيرًا للوقت ، يوفر CallApp إمكانيات إضافية لا حصر لها لتوفير الوقت أثناء الاتصال. من تذكيرات مكالمات عن طريق الذكاء الاصطناعي المخصصة حول كل من المكالمات الفائتة والمكالمات التي لم يتم الرد عليها ، إلى الملاحظات الذكية داخل التطبيق وحتى بيانات الاتصال المخصصة حول جميع أنماط الاتصال المعروفة باسم التحليلات و البيانات ، يبدو أن تحسين الانتاجية هو الاسم الاخر لـ CallApp.

لقد وصل مستقبل الاتصال بالفعل إلى تطبيق قريب منك ، و تريد بالتأكيد استخدامه لصالحك. يمكنك الآن تنزيل CallApp لتعرف دائمًا من المتصل.

المبرمج: CallApp