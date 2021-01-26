ظهور أنماط غريبة لبعض الحمير الوحشة بسبب زواج الأقارب

لاحظ العلماء أن بعض الحيونات من الحمير الوحشة تحمل بقعا وأنماطا غريبة وفراء ذهبي ما دفع العلماء الى إجراء دراسات حول سبب تغير الحمير الوحشية.

وبعد إجراء الدراسة أعاد الباحثون السبب وراء التغير الى زواج الأقارب ونقص التنوع الجيني الذي قد يؤدي إلى عيوب وراثية ومرض وعقم، ما ينتج في النهاية إلى انقراض الحمير الوحشية العادية.

وبسبب الأسوار والطرق والمباني لم تستطع الحمير الوحشية الهجرة الي أماكن مختلفة وأجبرت الحيوانات على مناطق محددة مما أدى الى منع الهجرة الى قطعان مختلفة الأمر المهم للتنوع الجيني.

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