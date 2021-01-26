كيفية تجاوز قفل الآيكلاود وفكه بأبسط طريقة وإزالة شاشة القفل وإلغاء Find My من خلال أداة فك قفل الآيكلاود

هناك الكثير من الأحوال التي تجعلك تتفاجئ بشاشة القفل المزعجة الخاصة بالآيكلاود، ومنها شاشة Activation Lock أو شاشة Lost iPhone وهم الشاشتين الأشهر، والمحصلة النهائية هنا ببساطة هي أنك لا تكون قادر على فك قفل الآيكلاود إلا من خلال إدخال كلمة المرور، وفي بعض الحالات يكون الإنترنت لا يعمل في الهاتف أو أنك نسيت كلمة المرور من الأساس، وهنا أنت ببساطة بحاجة إلى أداة فك قفل الآيكلاود وفي هذا المقال سنشارككم واحدة من أفضل تلك الأدوات وهي WooTechy iSavior مع توضيح كامل لـ كيفية تجاوز قفل الآيكلاود وفكه بأبسط طريقة وإزالة شاشة القفل وإلغاء Find My.

كيفية تجاوز قفل الآيكلاود وفكه باستخدام برنامج WooTechy iSavior

تتلخّص كيفية استخدام برنامج WooTechy iSavior لفك قفل الآيكلاود iCloud Bypass Tool في تحميل البرنامج على جهاز الكمبيوتر ومن ثم توصيل نفس الهاتف الذي يعاني المشكلة بالكمبيوتر، والبرنامج قادر بالطبع على إزالة قفل الآيكلاود وشاشات القفل المتنوعة، كما أنه قادر أيضًا على إيقاف عمل خاصية Find My لتتبع الموقع الجغرافي.

الخطوات كالتالي:

1- شغّل البرنامج بعد تحميله

2- اختر المشكلة التي تريد حلها

3- اضغط على Start

4- وصل الآيفون، ودع البرنامج يحل المشكلة:

متى تحتاج لهذه الأداة؟

هناك ظروف وسيناريوهات عديدة قد تجعلك في حاجة لاستخدام أداة لفك قفل الآيكلاود والتخلص من مشكلة Activation Lock تلك، ومنها نسيان كلمة المرور، إدخال كلمة المرور أكثر من مرة أو كون الآيفون مملوك لأحد أفراد عائلتك الذي نسى بدوره كلمة المرور الخاصة به، هنا يأتي دور تلك الأداة في التخلص من جميع شاشات القفل الموجودة في الآيفون.

تحميل واستخدام برنامج WooTechy iSavior؟

يمكنك تحميل البرنامج بشكل مباشرة من خلال موقعه الرسمي، ويمكنك أن تحمل البرنامج وتبدأ في استخدامه بشكل مجاني تمامًا، لكن إذا احتجت استخدامه لفترة طويلة أو في حل مشكلة معقدة فستحتاج لشراء النسخة المدفوعة والتي ستبقى معك للأبد.