“القرفة”.. علاج طبيعي فعّال لخفض السكر في الدم

يمكن استخدام القرفة لعلاج ارتفاع مستوى السكر في الدم، الذي يُعاني منه عدد كبير من الأشخاص حول العالم لأسباب مختلفة.

وأشارت العديد من الدراسات الحديثة إلى أن هذا العلاج يمكن أن يمنع الإصابة بالنوع الثاني من المرض.

وينبغي تعلم الوصفات العلاجية التي يمكن أن تحوّل القرفة إلى دواء طبيعي لعلاج ارتفاع مستوى السكر في الدم.

تحتوي القرفة على العديد من الخصائص التي يمكن أن تجعلها دواء لعلاج ارتفاع مستوى السكر في الدم، ولهذا من المفيد استخدامها في تحضير بعض الوصفات الطبيعية السهلة.

شاي القرفة:

المقادير:

عودان من القرفة

كوب من الماء

الخطوات:

1. يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2. يضاف اليه عودا القرفة ويترك الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين فقط.

3. ينزع الشاي عن النار ويتم الانتظار لمدة خمسة دقائق.

4. بعد مرور هذه المدة يصفى الماء ويتم تناوله.

القرفة كبديل للسكر:

يمكن أن تضاف القرفة الى العديد من المشروبات والوصفات كبديل للسكر. وفي هذه الحالة يمكن تناولها مع الحليب أو مشروب الكاكاو، ومن الممكن أن يبدو الطعم غريبًا لكن يمكن اعتياد الأمر مع مرور الوقت.

ومن الممكن الاستفادة من هذا المكوّن من خلال إضافته الى بعض أنواع الطعام مثل تلك التي تحتوي على الشوفان والأرز بالحليب فضلاً عن زبدة الفستق.

ويمكن أن يشكل جزءًا من بعض وصفات الدجاج، وفي هذه الحالة تصبح الاستفادة منه أمرًا حتميًا وخصوصاً في حال المعاناة من الارتفاع المتكرر لمستوى السكر في الدم.

والآن؛ بدأت تعرفين أبرز علاجات القرفة لارتفاع مستوى السكر، وحان الوقت كي تُطبقها بنفسك في المنزل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية