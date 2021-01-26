كيفية تعلم البرمجة والتسويق عبر الإنترنت بأسلوب احترافي؟!

البرمجة والتسويق الرقمي من المجالات الحديثة نسبياً المميزة لعصرنا الرقمي وهناك الكثيرون الذين يبحثون عن طرق تعلم البرمجة أو اكتساب مهارة التسويق عبر الإنترنت لكنهم يضيعون وقتاً طويلاً دون تحقيق نتائج فعلية والسبب الأبرز غياب الخطة والتوجيه الاحترافي.

كيف تصمم خطة لنفسك لتعلم البرمجة والتسويق؟

من أجل التغلب على هذه المشكلة، يتيح لك الموقع الرسمي للمدرب أحمد ناصر إمكانية تصميم خطة تعلم خاصة بك من خلال الإجابة على بعض الأسئلة حول طبيعة عملك وطموحك في المجال الذي تود تخصصه وبداية طريق التعلم فيه.

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الخطة الشاملة لتعلم البرمجة

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دبلومة اكتساح في التسويق الرقمي

دبلومة اكتساح التسويق والتجارة الالكترونية هي سفينة النجاح والبرنامج التدريبي العملي والذي من خلاله سنعطيكم الاستراتيجية التسويقية وسنقوم بتطبيقها معا خطوة بخطوة على امتداد 100 درس واكثر من 50 ساعة تدريبية. الآن متاحة بخصم ضخم لتصبح متاحة بسعر 297$ عوضاً عن 1288$ شاملة كافة الهدايا الإضافية من هنا.

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يمكنك الحصول على الخطة الشاملة لتعلم البرمجة ودورة اكتساح بالإضافة إلى موقع إلكتروني كامل مع نطاق لمدة عام ودورة إدارة السيرفرات كلها مجتمعة بسعر 500$ بدلاً من 2,390$ لفترة محدودة!!

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