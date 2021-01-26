لـ”سرعة الهضم”.. تعرف على وصفات الألوي فيرا

ينصح بعض الخبراء بالاستفادة من وصفات “الألوي فيرا” من أجل تسريع عملية الهضم البطيئة وبالتالي الحصول على بطن مسطح.

ومن المعلوم أن هذه المشكلة تنتج عن بعض المشكلات الصحية ومنها المبالغة في استخدام الأدوية التي تساعد على استرخاء المعدة واعتماد الأنظمة الغذائية غير المتوازنة وتناول الأطعمة التي لا تحتوي على الألياف، فضلاً عن عدم أكل الخضار والفواكه وتناول الأدوية المنبهة إلى جانب اضطرابات الطعام مثل الأنوريكسيا والبوليميا.

ويمكن أن تظهر الحاجة إلى استخدام وصفات “الألوي فيرا” لتسريع عملية الهضم في حال المعاناة من بعض الأمراض المزمنة.

من المُفيد اللجوء إلى الألوي فيرا لتسريع عملية الهضم من خلال تحضير وصفات مختلفة.

يمكن لهذه الوصفة أن تساعد على تعزيز عملية الأيض وعلى تحفيز الهضم، كما أنها تساهم في محاربة الالتهابات التي يمكن أن تصيب الغشاء المعوي. كذلك يمكن النعناع أن يحارب رائحة النفس الكريهة.

المقادير:

3 ملاعق طعام من جل الألوي فيرا

10 أوراق من النعناع الطازج

كوبان من ماء الشرب

الخطوات:

1. تمزج كل المُكوّنات جيدًا حتى يتم الحصول على مزيج مُتجانس تمامًا.

2. من الممكن إضافة القليل من العسل أو من عصير القيقب كمحلًّ طبيعي.

3. يجب شرب كوب من المزيج ثلاث مرات يوميًا قبل أو بعد أي وجبة أساسية.

المقادير:

ملعقة طعام من جل الألوي فيرا الطبيعي

ملعقتا طعام من بذور الشوفان

ملعقة طعام من القرفة

كوب من ماء الشرب

القليل من العسل الطبيعي

الخطوات”

1. تمزج المُكوّنات جيدًا حتى الحصول على مزيج متجانس تمامًا.

2. تصفية المزيج وتناوله مرتين يوميًا.

وهكذا يمكن الاستفادة من وصفات الألوي فيرا لتسريع عملية الهضم.

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