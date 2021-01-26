ساعة جالكسي ووتش 4 ستأتي مع خاصية قياس السكر في الدم!

الساعات الذكية صارت الآن تقدم مزيجًا ممتازًا من المميزات والخواص، وأهم هذه المميزات هي المتعلقة بمتابعة الحالة الصحية بشكل دوري، واليوم وطبقًا لتقرير جديد عن ETNews فساعة جالكسي ووتش 4 المنتظرة قد تأتي مع خاصية قياس نسبة الجلوكوز في الدم، أي السكر، وهي خاصية في غاية الأهمية والثورية لمرضى السكر بأنواعه.

جالكسي ووتش 4 قد تأتي خاصية قياس السكر في الدم

الساعة ستكون قادرة على متابعة مستوى السكر في الدم لدى مرتديها، وذلك سواء لمرضى السكر أو للأشخاص العاديين، والساعة -وكما يمكنك أن تتوقع- لن تحتاج لسحب عينة من دم مرتديها، وفي هذه الحالة ستحل هذه الساعة مشكلة موجودة لدى جميع المصابين بالسكر، وهي أن الأدوات التي تستخدم في قياس مستوى السكر تحتاج إلى قطرة من الدماء، وهو ما يتطلب من المستخدم شك نفسه وتحمل الألم.

من المميز حول التقرير الجديد أنه ذكر أن سامسونج قد تفعل هذه الميزة وتضيف المستشعر الجديد لساعة جالكسي ووتش أكتيف 3 وهي التي ستأتي بسعر منخفض مقارنة بجالكسي ووتش 3! وفيما سبق كنّا قد حدّثناكم بشكل مفصل عن ساعة جالكسي ووتش 3.

طبقًا لمنظمة CDC فالولايات المتحدة الأمريكية لوحدها تضم أكثر من 34 مليون شخص مصاب بمرض السكر بأنواعه المختلفة، لهذا إن حققت هذه الساعة نجاحًا في تحديد مستوى السكر بشكل دقيق بما يكفي فهذا قد يجعل سامسونج تحقق مبيعات ضخمة! يُذكر أن الإعلان عن الساعة سيكون في مؤتمر Unpacked القادم أو في أي وقت عشوائي خلال الشهور التالية.