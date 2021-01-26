متلازمة “ذراع الفأرة” تُهدد موظفي المكاتب.. إليك أعراضها

حذرت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث موظفي العمل المكتبي من الإصابة بمتلازمة ذراع الفأرة.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ هذه المتلازمة تصيبهم بسبب إمساكهم للفأرة بطريقة خاطئة.

وحددت الجمعية أعراض هذه المتلازمة بوخز وخدر في اليد، بالإضافة للشعور بآلام في المعصم.

ولتجنب الإصابة بمتلازمة ذراع الفأرة دعت الجمعية الألمانية الموظفين لنفض الأصابع والذراع عدة مرات كل ساعة، والقيام بحركات دائرة باليد، بحيث يتم التبديل بين الأصابع المتباعدة والقبضة المغلقة.

بالإضافة لعدم الجلوس بنفس الوضعية لمدة طويلة، واستخدام مقعد ذي مساند أذرع قابلة للضبط من خلال الارتفاع مع مراعاة ضبط الشاشة.

وطلبت من الناس عدم العمل على الحواسيب المحمولة لمدة طويلة، واستخدام فأرة ولوحة مفاتيح خارجية للحفاظ على صحتهم وصحة العمود الفقري.

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