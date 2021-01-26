“طريقة غريبة” يتبعها ياباني لجمع الأموال

لم يكن الياباني موريموتو يعلم أنّ خدمته التي أعلن عنها في يونيو 2018 ستجعله مشهوراً في العالم، وستحقق له ثروة كبيرة.

حيث نشر في ذلك الوقت تغريدةً عرض من خلالها نفسه للإيجار، وقال إنّه سيرافق الأشخاص في الدخول للمتاجر ويجلس معهم أثناء الطعام، ويقوم بالأشياء السهلة فقط.

وبدأ الشاب الياباني بتقديم خدماته بشكل مجاني، حيث يذهب مع الأشخاص في الرحل على حسابهم، ويجلس معهم.

ومع زيادة الطلبات قرر الشاب الياباني تقاضي 95 دولارا مقابل خدمته التي لا يقوم خلالها بأي شيء سوى الإجابة عن الأسئلة البسيطة، والجلوس مع أحدهم على طاولة الطعام.

وقال الشاب البالغ من العمر 37 عاماً إنّه يقدم خدماته بشكل يومي لحوالي 4 أشخاص، وأشار إلى أن الناس استأجروه لأنّهم يشعرون بالملل وبحاجة لشخص يستمع إليهم، وقال إنّه رافق البعض لقاعة الطلاق، ومن أجل التقاط صور ونشرها على إنستجرام.

يذكر أنّ عدد عملاء موريموتو تجاوز 3000 شخص حقق من خلالهم مبلغاً مالياً كبيراً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية