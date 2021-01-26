ما حقيقة تأثير هواتف ايفون 12 وملحقات MagSafe على الأجهزة الطبية؟

هواتف ايفون 12 و شواحن وملحقات MagSafe متوفرة في الأسواق منذ أشهر وسط تقارير متضاربة حول تأثيرها على الأجهزة الطبية. من أجل المزيد من الإيضاح قامت ابل بمشاركة المزيد من المعلومات حول ذلك الأمر عبر موقعها الرسمي.

وفقاً لما ذكرته ابل فإن هواتف ايفون 12 وملحقات ماجسيف MagSafe المختلفة لها مجال مغناطيسي بإمكانه التأثير على عمل أجهزة طبية مثل منظم ضربات القلب المزروع في الجسم Pacemakers وأيضاً أجهزة الصدمات الكهربائية للقلب Defibrillators حيث تحتوي تلك الأجهزة على حساسات بإمكانها الاستجابة للمجال المغناطيسي بحسب موقع ابل الرسمي.

ما أثار هذا الأمر هو مقالة نشرت في مجلة Heart Rhythm Journal بواسطة 3 أطباء من في ولاية ميتشجين الأمريكية والذين أفادوا أن هواتف ايفون 12 يمكنها تعطيل عمل أجهزة الصدمات الكهربائية وتنظيم ضربات القلب التي يتم زرعها داخل جسم المرضى المصابين بأمراض خطيرة في القلب.

في تجارب سريرية قام الأطباء بتقريب هواتف ايفون 12 إلى مكان زراعة أجهزة الصدمات الكهربائية Defibrillators في أجسام المرضى مما أدى إلى توقفها عن العمل مؤقتاً أثناء التجارب.

كيف يمكن تجنب ذلك؟

من أجل تجنب تعارض هواتف ايفون 12 وملحقات MagSafe مع أجهزة القلب الطبية تنصح ابل بترك مسافة بينها لا تقل عن 15 سنتيمتر، وإبعاد الشواحن اللاسلكية عموماً عنها مسافة لا تقل عن 30 سنتيمتر، مع التأكيد دوماً على ضرورة الرجوع للأطباء.

اتباعاً لنصائح ابل والأطباء لا يجب على أولئك المرضى تقريب هواتف ايفون 12 وملحقات MagSafe من موضع زراعة الأجهزة في الجسم، ولا يجب بتاتاً ترك هواتف ايفون 12 في الجيب العلوي للقميص أو السترة مثلاً.

أجهزة القلب الطبية المزروعة داخل الجسم في غاية الأهمية وهي تعتبر علاج منقذ لحياة المريض، وتوقفها وتعطلها عن العمل له تبعات خطيرة.