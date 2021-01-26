جديد انستغرام.. لوحة تحكّم احترافية لصناع المحتوى

في إطار سعيها لدعم صناع المحتوى قامت شركة فيسبوك الأمريكية المالكة لتطبيق إنستغرام بتوفير لوحة تحكّم احترافية تُسهل عملهم.

حيث عمدت فيسبوك لجمع الأدوات المخصصة لإدارة الحسابات في مكان واحد لتسريع وتيرة العمل.

وقالت إنستغرام إنّ أصحاب الحساب سيلاحظون وجود اختصارات للمحتوى الخاص بالعلامات التجارية الشريكة للحساب، بالإضافة لمعلومات حول الدخل، الإعلان، وكيفية متابعة الإعلان، وميزات التسوق بالنسبة للحسابات التي تدعم هذه الميزة.

ومن خلال لوحة التحكم الاحترافية سيكون مدير الصفحة قادراً على تحليل نشاطات الحسابات، كما ستعرض له المقالات المفيدة التي يمكنه الاستفادة منها في الصفحة.

يذكر أنّ هذه الميزات كانت موجودة في انستغرام سابقا، لكنّها كانت في أماكن متفرقة.

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