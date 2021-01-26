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إعلان مشوّق لفيلم “جودزيلا ضد كونج”.. شاهد الفيديو

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت شركة ورنر بروس الأمريكية الإعلان التشويقي لفيلمهما الجديد جودزيلا ضد كونج المتوقع عرضه في 26 مارس القادم.

وظهر في الإعلان الترويجي تحالف بين كينج كونج والبشر لمواجهة جودزيلا الراغب بتدمير العالم، وسيشهد الفيلم علاقة قوية بين كونج وطفلة يتيمة تساعده في محاربة الوحش جودزيلا والعودة معاً إلى الوطن.

وسيلعب دور البطولة في هذا الفيلم كل من ميلي بوبي، بوبي براون وألكسندر ساسجارد.

وفيلم جودزيلا ضد كونج من تأليف إريك بيرسون وسيكون بمثابة تكملة للسلسلة التي بدأت في العام 2014 بفيلم جودزيلا كونج، ثم فيلم سكل إيلاند، ثم فيلم جودزيلا ملك الوحوش الذي تم عرضه في العام 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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