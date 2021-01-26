جديد بيجو.. دراجة كهربائية تسير 120 كلم بالشحنة

كشفت شركة بيجو الفرنسية عن دراجة كهربائية جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Peugeot eC01 Crossover.

وجاءت الدراجة الجديدة بإطارات عريضة 57 مم من طراز Schwalbe Hurricane المفيدة لتخطي العواقب بشكل أفضل من الإطارات الضيقة الموجودة في الدراجات الكهربائية المخصصة للمدن.

وزودت الشركة الفرنسية دراجتها الجديدة بمصباح أمامي وخلفي من نوع ليد، مع رف للأمتعة، وواقيات من الطين، ومحرك Bosch Preformance CX بعزم دوران 63 نيوتن متر.

وستحتوي الدراجة على بطارية مدمجة بقوة 500 واط تجعل الدراجة تسير لمدة 120 كيلو مترا في الشحنة الواحدة، وعلى فرامل الأقراص الهيدروليكية Shimano MT201 القليلة الحاجة للصيانة.

يذكر أنّ الشركة الفرنسية ستطلق دراجتها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 3199 يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية