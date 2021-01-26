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أمريكيان يُحطمان الرقم القياسي بتناول الفوشار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حطم الأمريكيان ديفيد راش وجوناثان هانون اللذان يعيشان في ولاية أيداهوا الأمريكية الرقم القياسي للالتقاط وأكل الفوشار.

ونشر الرجلان مقطع فيديو يظهر فيه ديفيد راش وهو يتناول حبات الفوشار التي يرميها جوناثان له، وتمكن ديفيد من التقاط 54 حبة فوشار بدقيقة واحد ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل عام 2016.

وعبّر ديفيد عن سعادته لتحطيم الرقم القياسي السابق، وقال إنّ الأمر كان صعباً للغاية نظرا للِزوجة حبات الفوشار وصعوبة توجيهها من قبل جوناثان، وأشار إلى أنّه لم يكن قادراً على توقع المكان الذي سترمى إليه الحبات.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، وأبدى عدد كبير من رواد تلك المواقع إعجابهم بمهارات ديفيد وقدرته على التقاط الحبات بسرعة كبيرة.

يذكر أنّ الرقم القياسي السابق المسجل في موسوعة غينيس كان 37 حبة فوشار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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