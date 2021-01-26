ريلمي تكشف عن هاتف يدعم معدل تحديث 160 HZ

تستعد شركة Realme الصينية لإطلاق أول هواتفها التي تدعم معدل تحديث 160HZ والذي سيحمل اسم Realme Race.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Ui 2.1.

وستزود الشركة الصينية الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.8 بوصة ودقة عرض 3200*1400 بيكسل، ومعدل تحديث 160HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكاميرا خلفية رباعية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128، 256، 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 125 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الهاتف الجديد الذي ستطلقه في فبراير القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية