غوريلات الحديقة الأمريكية تهزم فيروس كورونا

أعلن المسؤولون في حديقة سان دييغو تعافي حيوانات الغوريلا التي أصيبت بفيروس كورونا مطلع يناير الجاري.

وقال المسؤولون إنّ أعراض المرض بدأت تظهر على اثنتين منها يوم 6 يناير الجاري، قبل أن يظهر تحليل البراز الذي أجري للغوريلات يوم 11 يناير إصابة عدد منها بفيروس كورونا.

وأوضح المسؤولون بأنّ العدوى انتقلت للغوريلات عن طريق مخالطتهم لأحد العمال المصابين بالفيروس السريع الانتشار دون أن تظهر الأعراض عليه.

وأكد مسؤولو الحديقة بأنّ السلالة التي ضربت الحيوانات تعد من أكثر السلالة الشديدة العدوى التي تم رصدها مؤخراً في كاليفورنيا.

وأشار المسؤولون إلى أنّ الغوريلا وينستون البالغ من العمر 48 سنة كان أكبر المصابين، وعانى من التهاب رئوي ومرض بالقلب، وتم إعطاؤه مجموعة من الأدوية والمضادات الحيوية التي ساعدت في علاجه.

يذكر أنّ الحديقة ستقوم بتلقيح الحيوانات الموجودة فيها ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح غير مخصص للبشر.

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