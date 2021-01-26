حظر الحفلات والموسيقى في منتجعات التزلج التركية

رويترز/

أعلنت السلطات التركية صدور قرار بحظر إقامة الحفلات والموسيقى في منتجعات التزلج بعد أن تسبب تداول مقاطع مصورة لحفلات مكتظة في إثارة الغضب حيث تعيش تركيا منذ شهرين حظراً للتجول في الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعفت السلطات منتجعات التزلج من بعض القيود التي تشمل العزل العام الكامل في عطلة نهاية الأسبوع بما يعني أن بإمكان المتزلجين الاستمتاع بالرياضة بينما يقبع باقي السكان في منازلهم.

وأثارت لقطات مصورة انتشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي هذا الأسبوع في ظهور عناوين تعبر عن الغضب في وسائل الإعلام.. واتهم الحزب الرئيسي للمعارضة الحكومة بالسماح للأغنياء بالاحتفال بينما يعاني المواطنون العاديون والشركات الصغيرة من قيود كورونا وتبعاتها.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن الأنشطة التي تقام في منتجعات التزلج بالمخالفة لقواعد التباعد الجسدي ووضع الكمامات تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة.. وأضافت أنه سيتم تطبيق الحظر على الموسيقى والحفلات في كل عطلات نهاية الأسبوع، فيما سجلت تركيا حتى الآن أكثر من 25 ألف وفاة بفيروس كورونا.

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