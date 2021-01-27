باسم ياخور يبدأ تصوير “على صفيح ساخن”

بدأ النجم السوري باسم ياخور تصوير مشاهدها في مسلسل على صفيح الساخن المتوقع عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

ونشر النجم السوري المشهور بدور جودة أبو خميس صورةً من كواليس العمل على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيها رفقة شادي الصفدي والمخرج سيف الدين سبيعي وعلق عليها بعبارة على صفيح ساخن.

وسيلعب النجم السوري شخصية جديدة في العمل الذي سيعالج مجموعة من القضايا الاجتماعية الشائكة والمعقدة.

ومسلسل على صفيح ساخن من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي وبطولة أمل بوشوشة، سلوم حداد، ونخبة من نجوم الفن.

يذكر أنّ باسم ياخور لعب دور البطولة في الموسم الثاني من مسلسل المنصة الذي عرض في الفترة الماضية.

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