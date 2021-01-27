هكذا تسبب المكملات الغذائية مشاكل صحية

قالت الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك إنّ الإكثار من تناول المكملات الغذائية يؤدي لمشاكل صحية عديدة.

وأشارت إلى أنّ تناول كميات كبيرة من فيتامين A يؤدي إلى الصداع، الغثيان، بالإضافة لحدوث اضطرابات في الرؤية، أما زيادة الفيتامين D تؤدي إلى الشعور بالإرهاق وضعف العضلات، واضطراب نظم القلب، في حين يرفع تناول كميات كبيرة من فيتامين E احتمال الإصابة بسرطان البروستات.

وقالت الرابطة الاتحادية إنّ الزيادة من البوتاسيوم تزيد اضطرابات نظم القلب، أما السيلينيوم يزيد من احتمال الإصابة بالسكر، في حين يرفع النحاس من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 18%.

ودعت الرابطة الألمانية الناس لعدم تناول المكملات الغذائية إلا تحت الإشراف الطبي، والحرص على الالتزام بالجرعات المفروضة دون تجاوزها.

يذكر أنّ الناس يلجؤون لتناول المكملات الغذائية عندما يعانون من سوء التغذية نتيجة التقدم في العمر، أو الحمل أو بعض الأمراض الأخرى.

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