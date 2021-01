ذكرت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية التي تنظم حفل جوائز “غولدن غلوب” إن الممثلة والناشطة الأميركية “جين فوندا” ستنال جائزة فخرية عن مجمل أعمالها في الحفل الذي سيقام في 28 من شهر فبراير المقبل.

وقالت الرابطة – الثلاثاء إن فوندا ستحصل على جائزة “سيسل بي. دوميل”، احتفاءً بمسيرتها الفنية في السينما والتلفزيون وموقفها الطليعي من القضايا المجتمعية على مدار ستين عاما.

يذكر أنه سبق لــ”جين فوندا” أن فازت بجائزتي أوسكار و “7” جوائز غولدن غلوب وهي ابنة الممثل الأميركي الراحل هنري فوندا وأخت الممثل الراحل، أيضاً “بيتر فوندا”.

وعاشت “فوندا” حياة فنية زاخرة بالعطاء في الفن والمجتمع ، يبلغ عمرها اليوم “83” عاماً وبدأت مسيرتها الفنية عام 1960 على مسارح برودواي والسينما وهي واحدة من أهم نجمات السينما في الستينيات والسبعينيات ومن أهم أفلامها “بارباريلا”، فيما كان أحدث ظهور لها في المسلسل الكوميدي “جريس وفرانكي” من إنتاج منصة نتفليكس.

وعُرِفَ عن فوندا أيضاً مواقفها باعتبارها ناشطة سياسية حين قادت حملات معارضة لحرب فيتنام في السبعينيات وحرب العراق سنة 2003 م، كما شاركت العام الماضي في احتجاجات تلفت الأنظار إلى مخاطر الاحتباس الحراري.

The post جائزة فخرية من الـ “غولدن غلوب” ستذهب إلى جين فوندا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية