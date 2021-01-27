إطلاق تحديث iOS 14.4 وiPadOS 14.4 رسمياً – وهذه أبرز التغييرات الجديدة!

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 14.4 وiPadOS 14.4 رسمياً لهواتف الايفون وأجهزة الايباد والذي يأتي بعدد من المزايا البسيطة بالإضافة إلى إصلاح بعض الثغرات الأمنية.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التحديث الجديد على جهازك عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update.

أهم المزايا الجديدة في تحديث iOS 14.4 / iPadOS 14.4

الكاميرا باتت قادرة على التعرف على اختصارات القراءة السريعة QR الصغيرة.

خيار جديد لتحديد نوع الجهاز المتصل عبر البلوتوث في الإعدادات من أجل التعرف الصحيح على السماعات لأجل الإشعارات الصوتية.

تنبيه جديد يظهر إذا كانت الكاميرا المستبدلة على هواتف ايفون 12 غير أصلية.

تحسين اتصال الايفون بسماعات HomPod عبر شريحة U1

أهم الإصلاحات في تحديث iOS 14.4 / iPadOS 14.4

إصلاح الشوائب التي تظهر في الصور عند تشغيل وضع HDR على هواتف ايفون 12 برو.

إصلاح ويدجت اللياقة البدنية الذي لم يكن يظهر البيانات.

إصلاح مشكلة تأخر الكتابة وتعطل اقتراحات الكلمات في لوحة المفاتيح.

إصلاح مشكلة عدم ظهور لوحة المفاتيح باللغة الصحيحة في تطبيق الرسائل.

إصلاح مشكلة تفعيل “التحكم بالتبديل Switch Control” في إمكانيات الوصول والتي تمنع الرد على المكالمات من شاشة القفل.

سد ثغرات أمنية خطيرة على هواتف الايفون وأجهزة الايباد والايبود تاتش.

التحديث تقريباً في حدود 400 ميجابايت وقد يختلف الحجم باختلاف الجهاز، ولا يحتوي هذا التحديث على ميزة عدم التتبع التي طال انتظارها من ابل لتعزيز خصوصية المستخدم. أهم شيء في تحديث iOS 14.4 هو سد التغرات والإصلاحات الأمنية، فلا تتوقع الكثير من هذا التحديث الفرعي.