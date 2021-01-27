الرعاية الصحية تطلق بالتعاون مع الصحة العالمية مشروع تعزيز الخدمات الصحية الأولية

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية؛ لدعم الخدمات الصحية الأساسية ورفع قدرات المراكز الصحية والعيادات المجمعة.

ونقلت وزارة الصحة – على صفحتها الرسمية – الثلاثاء، أن المشروع يستهدف 30 مرفقا صحيا موزعة على 19 بلدية بكافة ربوع البلاد؛ وذلك لتعزيز قدرة النظام الصحي، ووصول خدمات الرعاية الصحية الأولية الجيدة إلى السكان، والحد من معدلات المرض والوفاة التي يمكن الوقاية منها بين الفئات الضعيفة خاصة الأطفال دون سن الخامسة والنساء في سن الانجاب.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم عن طريق التركيز على تعزيز الرعاية الصحية الأولية في المرافق الثابتة من خلال خدمات التوعية فيما يخص الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، والإدارة المتكاملة لأمراض حديثي الولادة والأطفال والتطعيمات.

يٌشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في يناير العام الماضي نقل صلاحيات الرعاية الصحية الأولية ذات الحكم المحلي للبلديات، بعد تفعيل الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي؛ للمساهمة في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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