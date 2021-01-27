3 أوقات لا تشرب القهوة فيها.. إليك الموعد المثالي

إذا كنت من محبي للقهوة وترغب في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قيمتها الغذائية العالية دون التعرض لأضرارها، عليك بمعرفة المواعيد التي يحظر تناولها فيها على مدار اليوم.

أسوأ أوقات لتناول القهوة

على الريق

يعتاد البعض على احتساء القهوة على معدة فارغة فور الاستيقاظ من النوم، للشعور باليقظة وإمداد الجسم بالطاقة وتعزيز التركيز والانتباه، مع العلم أن تناولها في هذا التوقيت من اليوم قد يزيد من فرص الإصابة بحرقة المعدة والحموضة وارتجاع المريء، نظرًا للتأثيرات السلبية التي يلحقها الكافيين بالجهاز الهضمي، إذ يتسبب في ارتفاع مستويات أحماض المعدة.

2- بعد الظهر

يحذر الأطباء من تناول القهوة في فترة ما بعد الظهر، وتحديدًا في تمام الثانية عشرة مساءً، لأن الكافيين قد يتداخل مع مواعيد النوم ليلًا ويسبب الإصابة بالأرق

3- في المساء

يفضل أن يتناول الشخص آخر فنجان قهوة قبل 6 ساعات على الأقل من الخلود للنوم، لأن احتساءها ليلًا قد يؤدي إلى الإصابة بالأرق، لأن مادة الكافيين تمنع الجسم من إفراز “الأدينوزين”، وهو مركب كيميائي يساعد على تعزيز النوم.

أفضل وقت لشرب القهوة

ينصح خبراء التغذية باحتساء القهوة من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا، لأن الكافيين يساعد على زيادة الكوريتزول “هرمون الإجهاد” الذي يكون في أدنى مستوياته بالجسم في هذا الوقت، بحسب ما جاء بموقع “Health line”.

المصدر: الكونسلتو

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