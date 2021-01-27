هواوي قد باعت شركتها الفرعية أونور منذ فترة ليست بطويلة، وعملية البيع قد تمت لصالح الحكومة الصينية وذلك بعد المعاناة التي مرّت بها هواوي مع العقوبات الأمريكية التي صدرت عن حكومة ترامب! ولفترة طويلة أنكرت هواوي بيع علامة أونور حتى أكدت الخبر في النهاية، واليوم وطبقًا لتقرير جديد عن رويترز فالشركة قد تكون في طريقها الآن لبيع سلسلة هواوي ميت الرائدة، وكذلك سلسلة هواوي P.

هواوي في محادثات لبيع سلسلة هواوي ميت وسلسلة P

التقرير الجديد يذكر أن هواوي تفكر جديًا حاليًا في بيع سلسلة هواوي ميت الرائدة وسلسلة هواوي P الرائدة، وهاتين السلستين هم الأشهر والأكثر ريادة لدى هواوي، وحسب التقرير فعملية البيع في النهاية قد تكون لصالح الحكومة الصينية وبعض المستثمرين المحليين مرة أخرى، لكن نية هواوي لبيع هذه السلاسل بالتحديد يشير إلى أن هواوي قد تكون في طريقها للخروج من سوق الهواتف الرائدة بشكل نهائي.

المصدر قد ذكر أن هواوي لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن عملية البيع تلك، والأهم من كل هذا أن هواوي قد عادت بشكل رسمي واكدت أنها لا تنوي البيع، لكن بالطبع هذا الكلام لم يلقى تصديق من متابعي المشهد نظرًا لأن هواوي سابقًا قد أكدت أنها لا تنوي بيع أونور ثم تراجعت وباعتها في نفس الأسبوع!

يُذكر أن شركة أونور بعدما انفصلت عن هواوي بشكل رسمي استطاعت أن تقيم علاقات جديدة مع شركات مثل كوالكوم، AMD، ميدياتك وغيرهم، وهو ما سيحل مشاكل الشركة التي وقعت فيها بسبب كونها تابعة لهواوي، ولا شك أن هواتف أونور في المستقبل ستدعم خدمات وتطبيقات جوجل بشكل طبيعي.