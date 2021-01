قد تبدو غير ضارّة.. 7 أطعمة تسبّب إرتفاع ضغط الدم «تجنّبوها»

يمكن التحكم في إرتفاع ضغط الدم من خلال إتخاذ قرارات غذائية صحية، ولكن المثير للقلق أن بعض الأطعمة التي قد تبدو غير ضارة، قد ترفع ضغط الدم حقا.

و يلعب النظام الغذائي دورا مهما فيما يتعلق بضغط الدم، إذ يمكن لعدد من الأطعمة أن يرفعه، بينما تساعد أغذية أخرى في خفضه.

يسبب ارتفاع ضغط الدم عددا من المشكلات الصحية الخطيرة بما فيها أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وللحدّ من التداعيات السلبية لارتفاع ضغط الدم، ينصح خبراء في التغذية والطب تجنب تناول عدد من الأطعمة كما في القائمة التالية التي نشرها موقع “هيلث لاين” المتخصص بالأخبار الطبية، بناء على دراسات وبحوث علمية:

الملح

يعد الصوديوم المتوفر في الملح أحد مصادر ارتفاع ضغط الدم، وذلك لتأثيره على توازن السوائل في الدم.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بتناول ما لا يزيد عن 2300 ميلي غرام من الصوديوم، أي ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح يوميا كحد أقصى.

البيتزا المجمدة الجاهزة

تحتوي البيتزا المجمدة الجاهزة على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والصوديوم.

وتشير تقديرات دراسات صحية، إلى أن شريحتان من الجبن المستخدم في تلك البيتزا تحتويان على ما لا يقل عن 512 ميلي غراما من الصوديوم

المخللات

يتطلب تحضير المخللات إضافة كميات كبيرة من الملح، وذلك لمنع التعفن وإبقائها صالحة للأكل لأطول فترة ممكنة.

وكلما طالت مدة بقاء الخضراوات في التعليب والسوائل المالحة، كلما زادت كمية الصوديوم التي نتناولها.

ووفق تقديرات خبراء في التغذية، فإن قطعة واحد من مخلل الخيار تحتوي 447 ميلي غراما من الصوديوم، وهو ما يجعل هذا النوع من الأغذية خطيرا بالنسبة لمن يعاني ارتفاع ضغط الدم.

الحساء المعلّب

ينصح أطباء من يعاني ارتفاعا في ضغط الدم الابتعاد عن الحساء المعلّب وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم، فمثلا تحتوي علبة حساء الطماطم الواحدة على 1110 ميلي غراما من الصوديوم.

ويمكن استبدال الحساء الجاهز بالبحث عن المنتجات ذات النسبة المنخفضة من الصوديوم، أو إعداده في المنزل باستخدام مكونات طازجة.

السكر

يرفع السكر من ضغط الدم بعدة طرق، إذ أظهرت أبحاث أن هذه المادة وخصوصا عندما تأتي في المشروبات الغازية تزيد الوزن، الذي يقود بدوره إلى ارتفاع ضغط الدم.

وتوصلت إحدى الدراسات العلمية إلى أن تخفيف كمية السكر التي يتم تناولها بمعدل 2.3 ملعقة صغيرة يوميا، يؤدي إلى انخفاض 8.2 ميلي متر زئبقي في ضغط الدم الانقباضي، بينما تصل هذه النسبة إلى 3.7 ميلي متر زئبقي بالنسبة لضغط الدم الانبساطي.

الأغذية المصنّعة

للحفاظ على صحة القلب، يجب تقليل الدهون المشبعة وتجنب الدهون المتحولة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

والدهون المتحولة دهون صناعية تزيد من مدة صلاحية الأطعمة المعبأة وتماسكها.

وترفع الدهون المشبعة من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أنها من المسببات الرئيسية لعدد من الأمراض القلبية والسكري والسكتة الدماغية.

الكحوليات

شرب الكحوليات يمكن أن يزيد من ضغط الدم، كما أن هذه المشروبات يمكن تعطّل فعالية أدوية الضغط التي يتناولها المريض، وقد يتسبب أيضا بتفاعلات دوائية.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي العديد من المشروبات الكحولية على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.

وهكذا يمكن أن يساهم شرب الكحوليات في زيادة الوزن والسمنة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

