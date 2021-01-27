اللجنة الاستشارية لكورونا تناقش توفير اللقاحات في الربع الأول من السنة

ناقشت اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة فيروس كورونا توفير اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا تحت مظلة منظمة الصحة العالمية والمؤسسة العالمية للتطعيم.

وبحث المجتمعون – وفق الصفحة الرسمية للجنة – الثلاثاء، توفير اللقاحات المطلوبة قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي من شركات ” أسترا زينيكا، وفيزر، وموديرنا” والتواصل مع شركة “جونسن جونسن” من أجل الزيادة في كمية اللقاحات.

وأكدت اللجنة العمل على توفير اللقاح لكل الليبيين المستهدفين للتطعيم في هذا العام بالاتصال المباشر بالشركات الموثوقة بلقاحاتها.

يًشار إلى أن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار قال في 26 ديسمبر العام الماضي إن ليبيا تعاقدت مع منظمة الصحة العالمية؛ لشراء مليوني و800 ألف جرعة من لقاح كورونا، بقيمة 42 مليون دينار.

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