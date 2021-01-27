صناعة العديد من الروبوتات الشبيهة بصوفيا بحلول 2021

أعلنت الشركة المصنعة لروبوت صوفيا والتي تعد واحدة من أشهر الروبوتات حول العالم نيتها إنتاج آلاف الروبوتات على نطاق واسع بحلول نهاية العام 2021 وستكون نابضة بالحياة وستستخدم بعدة مجالات.

وستنتج شركة Hanson Robotics المصنعة 4 نماذج من الروبوتات الخاصة بها تشمل الروبوت صوفيا وغريس الجديد الذي سيتم بيعه للاستخدام في قطاع الرعاية الصحية.

وأشار بروفيسور الروباتات الأجتماعية الى أن فيروس كورونا قد يدفع انتشار صناعة الروبوتات بشكل أسرع من الاقتصاد العادي لأن الناس يبدأون في إدراك أنه لا توجد طريقة أخرى.

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