أفضل الحلقات المضيئة لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة في عام 2021

الحلقات المضيئة أو Selfie Ring يمكن أن تساعدك على التقاط صور سيلفي جذابة بشكل كبير جداً، وذلك لأننا نأخذ في الاعتبار دائماً الزاوية والخلفية والإضاءة، خاصةً عند التقاط صور سيلفي ومقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي، ومع تقدم التكنولوجيا في إعدادات الكاميرا في العديد من الهواتف الذكية أصبح التقاط صور سيلفي أسهل بكثير، بالإضافة أيضاً إلى وجود عدد من البرامج الخاصة بالتصوير والتي تعمل على إضافة فلاتر ومؤثرات على الصور مما يؤدي إلى إظهار الصور بشكل احترافي أكثر.

تم تصميم الحلقات المضيئة لتوفير إضاءة موزعة بالتساوي على الوجه، وبالتالي يمكن أن تكون بديلاً رائعاً عند غياب الإضاءة الطبيعية أو تكون دعماً لها خاصةً عن انتهاء ساعات الذروة، تضمن هذه الحلقات أيضاً مستويات السطوع المثلى وأوضاع الإضاءة الذكية وغير ذلك الكثير، مما يتيح لك في النهاية التقاط صور سيلفي في غاية الروعة، وبالتالي إذا كنت تريد اقتناء أحد هذه الحلقات فتابع معنا لمعرفة أفضل الماركات الموجودة في السوق لهذا العام.

أفضل الحلقات المضيئة لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة:

1. UBeesize Led Selfie Ring Light

يمكن أن تساعدك حلقة UBeesize على نقل مستوى الإضاءة إلى مستوى آخر تماماً، وذلك لأن هذه الأداة تحتوي على ثلاثة أوضاع ألوان وعشرة مستويات سطوع لضبطها حسب احتياجات الإضاءة الخاصة بك، بالإضافة إلى أنه يمكنك الانتقال من وضع إلى آخر وتخصيص السطوع من الأعلى إلى الأقل، كل ذلك من خلال مجموعة من الاعدادات البسيطة وهذا ما يجعلها أحد أفضل الحلقات المضيئة الخاصة بالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

تتميز هذه الحلقة أيضاً بوجود جهاز تحكم عن بعد لاسلكي يمكنك استخدامه لتشغيل الهاتف، سواءً كان جهازك آيفون أو أندرويد، حلقة الإضاءة هذه مزودة أيضاً بحامل ثلاثي القوائم أو تراي بود يعمل كحامل مثالي، بالإضافة إلى أنه يمكنك تحويله إلى عصا سيلفي لاستخدامه في أخذ صور بوضعيات مختلفة أو من مسافات بعيدة نسبياً، تأتي هذه الأداة بسعر 40 دولار أمريكي، يمكن أن يكون السعر مرتفع بالنسبة لبعض الأشخاص، ولكن نظراً لما توفره من مميزات وتحكم كامل من خلال ضغطة زر واحدة، فإنها يمكن أن تستحق هذا السعر.

للشراء من امازون العالمي: رابط الشراء

2. Aptoyu LED Selfie Ring Light

الخيار الثاني أيضاً من الخيارات الموصي بها بشدة لأنها تعتبر بالفعل أحد أفضل الحلقات المضيئة التي يُمكن استخدامها لالتقاط صور عالية الجودة، ومن مميزات هذه الحلقة أنها تأتي بحجم كبير نسبياً مما يجعلها مناسبة لتصوير الفيديو والتقاط الصور المختلفة أو صور سيلفي، تأتي الحلقة أيضاً بثلاث مستويات مختلفة من الإضاءة من بينها الأصفر الدافئ والأبيض الدافئ، والأبيض، بالإضافة إلى ذلك تأني هذه الأداة بحامل ثلاثي القوائم يمكنك تثبيته في أي مكان للحصول على أفضل إضاءة وأفضل صور ممكنة، يبلغ سعر هذه الأخيرة 27.99 دولار.

للشراء من امازون العالمي: رابط الشراء

3. QIAYA Selfie Light Ring Light

مصباح السيلفي أو الحلقة المضيئة المقدمة من Qiaya تعتبر من المصابيح أو الحلقات المضيئة القوية بالرغم من حجمها الصغير، على خلاف الخيارات الأخرى فإن هذه الحلقة لا تأتي بحامل مخصص وبالتالي يمكنك تثبيتها على هاتفك أو على اللابتوب أو الجهاز الذي تقوم بالتصوير من خلاله للحصول على إضاءة رائعة، تأتي الحلقة بثلاثة خيارات مختلفة للسطوع بالإضافة إلى إمكانية تحسين الإضاءة وتنعيمها على حسب رغبتك، المصباح الخاص بهذه الحلقة أيضاً قابل للشحن ويمكنك شحنه باستخدام أي مصادر طاقة متوافقة مع USB مثل الباوربانك أو الكمبيوتر أو غيره، مما يجعلها أحد الخيارات المحببة للكثير من الأشخاص الذين يرغبون في إضاءة بسيطة ومعتدلة ومتوفرة في أي وقت وأي مكان، يبلغ سعر هذه الحلقة 17.99 دولار.

للشراء من امازون العالمي: رابط الشراء

4. FOXIN Selfie Ring with Tripod

تعتبر هذه الأداة مصباح سيلفي وحامل للهاتف في آنٍ واحد، تحتوي هذه الأداة على حامل لهاتفك بالإضافة إلى وجود حلقة مضيئة لتوفير الإضاءة اللازمة أثناء التصوير وهذا ما يجعل هذه الأداة أحد الخيارات المفضلة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتصوير فيديوهات طويلة مثل دروس اليوتيوب بكاميرا الهاتف المحمول، تأتي هذه الأداة متعددة الوظائف بثلاثة خيارات ضوئية مختلفة مع رأس قابل للدوران من أجل توجيه الضوء إلى الزاوية الأنسب لك، تعمل الإضاءة أيضاً من خلال البلوتوث وبالتالي يمكنك تشغيلها والتحكم فيها عن بعد، تأتي الأداة بسعر 26 دولار فقط، مما يجعلها منافس قوي جداً وأحد الخيارات المفضلة في قائمتنا لأفضل الحلقات المضيئة.

للشراء من امازون العالمي: رابط الشراء

5. Auxiwa Clip on Selfie Ring Light

إذا كنت تبحث عن مصباح دائري صغير، فلا بد أن الحلقة الضوئية من Auxiwa ستنال إعجابك بشدة، تتميز هذه الحلقة بأنها خفيفة الوزن وصغيرة وفي نفس الوقت تعطي ضوء ساطع وقوي بفضل 36 قطعة من لمبات LED الموجودة بداخلها، سواء كنت تنشئ مقاطع فيديو في مناطق مظلمة أو تلتقط صوراً في الليل فإن هذه الحلقة ستكون مناسبة، تم تصميم هذه الحلقة أيضاً بمشبك قوي وبالتالي يمكنك تثبيتها على هاتفك أو على الكمبيوتر المحمول والتقاط أفضل الصور، تتيح لك الاعدادات أيضاً تخصيص السطوع ضمن ثلاث مستويات مختلفة، وعندما تكون البطارية فارغة فإنه يمكنك شحنها خلال فترة قصيرة باستخدام الكابل المرفق بداخلها، يبلغ سعر هذه الحلقة 15.99 دولار.

للشراء من أمازون العالمي: رابط الشراء