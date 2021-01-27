لأول مرة..طباعة عظام بشرية ثلاثية الأبعاد بنفس درجة حرارة الغرفة

ابتكر العلماء طريقة جديدة لطباعة العظام البشرية ثلاثية الأبعاد بنفس درجة حرارة الغرفة لتكون بذلك أول مرة تتم فيها العملية في مثل هذه الظروف وذلك عن طريق تصميم هلام “حبر حيوي” يحتوي على خلايا عظام حية للمريض.

وتستخدم في هذا النوع من العمليات تقنية الطباعة الحيوية السيراميكية متعددة الاتجاهات حيث تتم طباعة الجل ثلاثي الأبعاد مباشرة في تجويف عظام المريض، بدلا من أن يضطر الجراحون إلى إزالة قطعة من موقع مختلف.

وصرحت دكتورة من كلية الكيمياء بجامعة نيو ساوث ويلز حول هذه التقنية أنها يمكن انتاج هياكل تحاكي الأنسجة العظمية عن كثب وتستخدم عندما يكون هناك طلب كبير لإصلاح عيوب العظام في الموقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا