شركة فيس بوك والتطبيقات التابعة لها تتعرض لعطل مفاجئ في مختلف البلدان

أفادت خدمة Downdetector عن عطل أصاب عمل شبكات “فيسبوك” و “واتس آب” و”إنستغرام” في مختلف البلدان الأوروبية وشمل ذلك شبكة مسنجر التابعة لفيس بوك.

واختلفت نسب الشكاوى في التطبيقات الـ3 حيث أظهرت في شبكة انستغرام أن 47% يشتكي من تنزيل البيانات أما مشكلة تحميل البيانات فوصلت لـ35% وذلك في البلدان الأوروبية مثل فنلندا وبولونيا والتشيك وعدد من البلدان الأخرى.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مستخدمي فيس بوك عانوا من مشكلات في الموقع ومشكلات مع الدخول إلى الخدمة وبلغت النسبة 83%، أما تطبيق واتس آب فإن 86% من المستخدمين اشتكوا من مشكلات في الاتصال مع خدمة التطبيق.

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