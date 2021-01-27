سوني تخطط لإعادة إحياء سلسلة هواتف Xperia Compact لسبب وجيه

منذ ست أو سبع سنوات كانت سوني تساهم بشكل كبير في سوق هواتف أندرويد، والشركة حينها فعلًا كانت تقدم هواتف أكثر من ممتازة سواء في الفئة الرائدة أو المتوسطة، وهواتف إكسبيريا كانت الأكثر شهرة، إلا أن وجود سوني قد خفت بشكل كبير في السنوات الماضية، لكن يبدو أن سوني لديها رأي آخر خصوصًا بالنسبة لسلسلة هواتف Xperia Compact

قد نشهد إعادة طرح سلسلة Xperia Compact قريبًا

هواتف Xperia Compact كانت عبارة عن نسخة أصغر حجمًا من إصدارات إكسبيريا الرائدة، والهدف الرئيسي لهذه الهواتف كان استهداف الأشخاص الذين لا يحبون الهواتف ذات الشاشات الضخمة، وطبقًا لتسريب جديد من مصدر موثوق فنحن قد نشهد إطلاق السلسلة الجديدة لذات السبب، خصوصًا أن مصنعي هواتف أندرويد حاليًا لا يوفرون أي أجهزة ذات حجم صغير.

خطة سوني تلك قد عادت للنور بعد النجاح الذي حققه هاتف آيفون 12 ميني، الذي يأتي بمواصفات قوية جدًا لكن في مقابل شاشة صغيرة جدًا! وحسب التسريبات فهاتف سوني القادم سيكون بقياسات 140*68.9*8.99 مللي متر فقط.

سيأتي الهاتف بشاشة بقياس 5.5 بوصة مع نوتش على شكل قطرة المياه إلى جانب نحافة متوسطة، هذا في حين أن الهاتف وحسب نفس التسريبات سيأتي مع كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا خلفية ثنائية بدقة 13 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية.

من المتوقع أن يأتي الهاتف مع معالج سنابدراجون 775G الجديد وهو معالج فوق متوسط من كوالكوم، وطبقًا لهذا التصميم الصغير ومواصفات الكاميرا المتواضعة فنحن نتمنى من سوني أن لا تطلق الهاتف بسعر 1000 دولار أمريكي! بشكل عام سوني تتبع استراتيجيات تسعير سيئة جدًا.