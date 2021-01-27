إطلاق هاتف جالكسي A02 بمواصفات مناسبة وسعر 100 دولار أمريكي فقط

أعلنت سامسونج في أواخر 2019 عن هاتف جالكسي A01 منخفض السعر، ولاحقًا أعلنت الشركة عن هاتف جديد ضمن نفس الفئة وتوالت الهواتف حتى وصلنا اليوم إلى الإعلان عن هاتف جالكسي A02 والذي سيباع بسعر 100 دولار أمريكي فقط! وهذا الهاتف بالطبع موجه للدول الفقيرة بشكل عام وموجه للمستخدمين البسطاء بشكل خاص أو حتى لاقتنائه كهاتف ثانوي.

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي A02

الهاتف قادم مع معالج ميدياتيك MT6739W المتوسط إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجابايت إلى جانب مساحة تخزينية بسعة 32 جيجابايت، أضف إلى ذلك قدوم الهاتف مع شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة HD+ وهي طبعًا شاشة من نوع LCD.

يقدّم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا رئيسية خلفية بدقة 13 ميجابيكسل مدعومة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

يأتي الهاتف مع نظام أندرويد 11 وواجهة OneUI 2 هذا إلى جانب تقديمه لبطارية بسعة مميزة جدًا 5,000 ملي أمبير، الهاتف يدعم الشحن بقدرة 7.75 واتّ من خلال منفذ microUSB هذا إلى جانب دعمه لخواص الاتصال الأساسية، وبالطبع بدون شبكات الجيل الخامس.

هاتف جالكسي A02 سيباع أولًا في السوق التايلاندي، هذا لأنه موجّه للأسواق الفقيرة كما نعلم، وسعره تقريبًا في حدود 100 دولار / 82 يورو، وننتظر سامسونج في الأسابيع القادمة لتعلن عنه في باقي الأسواق.