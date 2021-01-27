كاميرا ايفون 12 برو – كيفية تفعيل الوضع الليلي عند تصوير البورتريه!

التصوير عبر الوضع الليلي متوفر في هواتف ايفون 11 وأيضاً في هواتف ايفون 12 وايفون 12 ميني لكن ذلك مقتصر فقط على الكاميرا الأساسية. في هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس يمكن تصوير البورتريه أيضاً في وضعية التصوير الليلي Night Mode وذلك بفضل مستشعر اللايدار LiDAR الإضافي بها.

في هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس يمكن التقاط الصور بتأثير Bokeh المعروف باسم تصوير البورتريه أثناء الليل وسوف تحصل على نتائج عالية الجودة عند تفعيل الوضع الليلي.

الوضع الليلي في تصوير البورتريه يقوم برفع إضاءة الصورة تلقائياً مع الحفاظ على السمت الليلي للصورة والتوازن بين مناطق الضوء والظلال في الصورة.

كيفية تفعيل الوضع الليلي عند تصوير البورتريه على ايفون 12 برو / برو ماكس؟

افتح تطبيق الكاميرا الافتراضي على ايفون 12 برو أو برو ماكس.

انتقل إلى وضع تصوير البورتريه Portrait

ابحث عن أيقونة الوضع الليلي التي تبدو على هيئة هلال والتي ستعمل تلقائياً في الإضاءة المنخفضة.

عند تفعيل الوضع الليلي في تصوير البورتريه يمكنك أيضاً أن تعدل وقت التعريض Exposure Time ( الوقت المستغرق لالتقاط الصورة) أو تتركه كما هو محدد تلقائياً دون تعديل.

يفضل أن تُبقي الايفون ثابتاً قدر الإمكان عند التقاط الصورة بعد الضغط على زر الالتقاط (سرعة التقاط الصورة تتحدد وفقاً لوقت التعريض).

كلما كان وقت التعريض أكبر كلما كانت كمية الضوء الواردة لحساس الكاميرا أكبر، لكن الصورة قد تتعرض للتشوش والاهتزاز، فانتبه لذلك!

في العادة تستطيع ضبط وقت التعريض على 1 – 3 ثوانٍ ويمكنك زيادتها أكثر من ذلك قليلاً إن كنت تلتقط الصورة والايفون محمولاً بين يديك.

إذا كنت تستخدم حامل أو ترايبود للايفون بحيث يبقيه ثابتاً يمكنك أن ترفع وقت التعريض حتى 30 ثانية، وسوف تحصل على نتائج أفضل.